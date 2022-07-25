ما حقيقة تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي في مصر..!؟

تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي 25/7/2022 ، اثار قرار تدريس العلوم والرياضيات حالة من الجدل بين المواطنين في مصر ، وخاصة ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحكم على نظام التعليم الجديد، سيكون على المرحلة الابتدائية وليس المرحلة الثانوية، نتيجة تطبيق النظام منذ البداية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف حاليًا تدريب معلمين لرياض الأطفال والسنوات الأولى ، تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي 25/7/2022

تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي 25/7/2022

وأشار شوقي خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أننا نقوم بتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من كي جي 2 داخل المدارس الحكومية، متابعًا: سيتم دراسة مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي بجميع مدارس الحكومة.

تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي 25/7/2022

تأهيل الطلاب للتعامل مع الامتحانات الدولية

وأكد وزير التعليم، أن الطلاب سيكونون مؤهلين تمامًا للتعامل مع الامتحانات الدولية، مردفًا بأن تطبيق النظام التعليمي الجديد يحتاج لوقت، ومناهج المرحلة الثانوية لم تتغير، ولكن تم تغيير طريقة وأسلوب التقييم.

في وقت سابق، تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ورش عمل لمُوجهي الصفوف الأولى ومديري المدارس الابتدائية ومديري مراحل التعليم الابتدائي، على أنشطة التوكاتسو - الباقة الأساسية المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة 2.0 على مستوى الجمهورية.

تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزية بداية من أولى إعدادي 25/7/2022

وتستهدف التدريبات، التي تعقد في الفترة من 23 يوليو إلى 4 أغسطس 2022؛ تدريب نحو 9646 معلم كدفعة أولى بجميع المحافظات، بالتنسيق بين وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي.

وذكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، لخلق أجيال مُستقبلية تواكب التقدم العلمي بشتى المجالات.