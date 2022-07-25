كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022 ، تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع في الجزائر ، وخاصة ان هناك تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، عن تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات ن أي ان جدرجات الحرارة قد تسبب العديد من ضربات الشمس للمواطنين في حال لم يتخذوا كافة اجراءات الوقاية ، رواد مواقع التواص الاجتماعي بتساءلون كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022.

كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022

هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الإثنين، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات من الوطن ، وخاصة ان التحذيرات اطلقت منذ فترة ان درجات الحرارة قد تستمر حتى الثلاثاء او نهاية الاسبوع .

كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022

موجة الحر الحالية مستمرة حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل، فيما تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين الدفلى الشلف وغليزان ، وسط تحذرت الهيئة من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم ، لتكون درجات الحرارة متوافقة مع عدد من دول الخليج .

كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022

الولايات السبعة التي أعلن عنها انها تسجل ارقام قياسية جاءت كالتالي وهي : بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، عين تموشنت وتلمسان.

وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن يشهد أمس الأحد، موجة حر شديدة ‏ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل، محذرة من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.