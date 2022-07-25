كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022 ، تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع في الجزائر ، وخاصة ان هناك تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، عن تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات ن أي ان جدرجات الحرارة قد تسبب العديد من ضربات الشمس للمواطنين في حال لم يتخذوا كافة اجراءات الوقاية ، رواد مواقع التواص الاجتماعي بتساءلون كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022.
كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022
هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الإثنين، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات من الوطن ، وخاصة ان التحذيرات اطلقت منذ فترة ان درجات الحرارة قد تستمر حتى الثلاثاء او نهاية الاسبوع .
كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022
موجة الحر الحالية مستمرة حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل، فيما تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين الدفلى الشلف وغليزان ، وسط تحذرت الهيئة من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم ، لتكون درجات الحرارة متوافقة مع عدد من دول الخليج .
كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022
الولايات السبعة التي أعلن عنها انها تسجل ارقام قياسية جاءت كالتالي وهي : بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، عين تموشنت وتلمسان.
وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن يشهد أمس الأحد، موجة حر شديدة ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل، محذرة من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
كم تبلغ درجات الحرارة في الجزائر اليوم الاثنين 25/7/2022
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.