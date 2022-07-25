مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الأردن 2022، يبحث الكثيرون عن إجابة سؤال متى موعد نتائج التوجيهي 2022 في الأردن، حيث انتهى امتحان شهادة الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين 25 يوليو تموز من العام 2022 ميلادي، والموافق ليوم 26 من شهر ذي الحجة 1443 هجري، بعد أن بدأ يوم الخميس الموافق لـ 30 من شهر يونيو حزيران، حيث تبحث العائلات الأردنية عن موعد نتائج التوجيهي 2022 في الأردن- رابط نتائج الثانوية العامة2022 بالأسماء، لذا نقدم عبر موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد نتائجِ التّوجيهي 2022 في الأردن، وعلى برنامج الامتحان.





متى موعد نتائج التوجيهي 2022 في الأردن

لم تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بعد عن موعد صدور نتائجِ التّوجيهي لهذا العام 2022 م، لكن أكد مدير مديرية الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتور محمد كنانة أن عملية تصحيح الأوراق قد بدأت منذ أول يوم بالامتحان، وأضاف كنانة أن موعد نتائجِ التّوجيهي 2022 سيكون خلال شهر أو أقل من آخر يوم امتحاني، بالتالي من المتوقع أن تصدر النّتائج في الثلث الأخير من شهر آب أغسطس 2022 ميلادي.

برنامج امتحان الثانوية العامة 2022 الاردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية للعام 2022 م، والذي يبدأ يوم الخميس 30 حزيران يونيو 2022 ميلادي، وينتهي يوم الاثنين 25 من شهر تموز يوليو من العام ذاته، وقد جاء برنامج الامتحان على النحو الآتي:





رابط نتائج التوجيهي 2022 في الأردن بالاسم

يمكن الاطلاع على نتائجِ التّوجيهي 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية فور صدورها عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “من هنا“، ثم إدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة خلال الثلث الأخير من شهر آب أغسطس القادم.