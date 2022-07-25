موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة، يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا، الودية والقنوات الناقلة، وكذلك المعلق الرياضي، حيث يلعب ريال مدريد مباراته الودية الثانية في معسكر الولايات المتحدة ضد نادي كلوب أمريكا المكسيكي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف فجر يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينتظر عشاق ريال مدريد بدء انطلاق صافرة المباراة، وعلى الرغم من إنها ودية، إلا إنهم يعتقدون إنها مهمة جدا للكشف عن إمكانيات الفريق والتعاقدات الجديدة لاسيما بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدف دون مقابل.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة

يومان فقط متبقيان على بدء صافرة مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية، لهذا يبحث عشاق كرة القدم في هذه الآونة عن، موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة، لأن عشاق الميرنغي يريدون الاطمئنان على قدرة فريقهم في المنافسة على البطولات مثل الموسم الماضي، وكذلك الاطمئنان على الصفقات الجديدة الألماني روديجر والفرنسي تشواميني، لأن الريال يعول عليهما في السنوات المقبلة، لهذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة، إذ من المرر أن تنقل المباراة عبر قناة ريال مدريد الرسمية، و وعلى الموقع الإلكتروني للنادي.

NEXT MATCH🤍💪🏻🇺🇸:



ريال مدريد ⚪🔵 X كلوب إمريكا 🟡🔵



🌎الأربعاء 27/07 /2022 🕔 الساعة 5:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة



⭐القناة الرابعة العراقية التردد 11334 H 27500 نايلسات



📌الملعب: أوراكل بارك#ريال_مدريد#RealMadrid

#RMFans #RMInTheUSA pic.twitter.com/iRPx5rppwV — RM NEWS ✪ (@RMCNEWS_) July 25, 2022

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويحرص عشاق الفريق الملكي على مشاهدة مباريات سواء الودية أو الرسمية، فهم يخوضون في هذه الأيام مباريات ودية تحضيرا للموسم المقبل، والذي يبدأ في المنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني المحلي، وكأس السوبر الأوروبي القاري، وهو ما يدفع محبو ريال مدريد للبحث عن، موعد مباراة ريال مدريد القادمة، فموعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية الثانية في معسكر الولايات المتحدة ضد نادي كلوب أمريكا المكسيكي، إذ يواجه ريال مدريد يواجه كلوب أمريكا في الساعات الأول من صباح يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

وبعد البحث عن، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا، وعن، موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي والقنوات الناقلة، فمن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة ريال مدريد الرسمية، والموعد الرسمي لريال مدريد هذه المباراة الودية، كذلك سينقلها العشرات من المواقع الكروية المختصة في الشأن الرياضية عبر روابط بث مباشر HD.