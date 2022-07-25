محامون ينظمون وقفة أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله

نظم محامون في الضفة المحتلة اليوم الاثنين 25/7/2022 ، اعتصام "سلمي" أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله اعتبارا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا ،ضمن خطوات نقابة المحامين الفلسطينيين .

وكان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ، قرر تعليق العمل يوم الإثنين 25/7/2022، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.













وأهاب المجلس، بكافة المحامين والمحاميات، الالتزام بهذه القرارات، وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.