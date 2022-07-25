بالصور بازار أطفالنا للصم: منتجات حرفية ومشغولات يدوية بارعة الصنع والاتقان

منتجات حرفية متقنة، ومشغولات يدوية بارعة الصنع، وأعمال تطريز مشكولة بألوان راقية، وأخرى مرسومة على الخشب، فضلاً عن صناعات الفخار والسيراميك، كلها أعمال فنية صنعت بحب بأيدي ذوي الإعاقة السمعية في جمعية أطفالنا للصم في قطاع غزة.

هذه الأعمال الراقية عرضتها جمعية أطفالنا للصم في "بازار أطفالنا للصم" الذي افتتحت أعماله، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، لعرض كافة الأعمال اليدوية التي حظيت باهتمام واستحسان الزوار.

فاتن فروة مسؤولة الحشد والمناصرة في جمعية أطفالنا للصم، أوضحت أن البازار يعقد سنوياً، وهذا العام عقد خصيصاً بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء جمعية أطفالنا للصم.





وبينت فروة في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البازار يضم منتجات حرفية، وتطريز وصناعة الفخار والسيراميك والرسم على الخشب وحياكة البسط ونسج القماش المجدلاوي، التي يتم صنعها عبر العام لعرضها في البازار السنوي.

ويهدف البازار وفقاً لفروة، إلى خلق دخل مادي محدود لذوي الإعاقة العاملين في هذه المنتجات، والتأكيد على حقوقهم من خلال الدمج الاجتماعي والوظيفي لهم عبر إكسابهم الخـبرات والمهارات اللازمة والتأكيد على قدرتهم على الإنتاج والإبداع والعمل جنبا إلى جنب مع أقرانهم من الناطقين على تطوير مجتمعهم.





وأشارت فروة إلى أن مايقارب من 70 شخصاً يعملون في أقسام الجمعية المختلفة من ذوي الإعاقة السمعية، يعملون في مجالات عدة وهي النجارة ودهان الخشب

الخياطة والتطريز، النول وصناعة النسيج اليدوي، الرسم على الخشب، صناعة الفخار والسيراميك.





ونوهت إلى أن الجمعية تستهدف من منتجاتها السوق المحلي والوطني والعالمي بشكل عام في تسويق وبيع منتجاتها وذلك من خلال التسوق عبر الإنترنت بالإضافة الى معرض أطفالنا الدائم بمقر الجمعية بغزة والمعرض الخارجي للأثاث المنزلي والمنتجات الحرفية.

كما يشترك-وفقاً لفروة- معرض أطفالنا بالعديد من المعارض المحلية والدولية سنوياً لعرض وبيع منتجات ذوي الإعاقة السمعية والمهمشين في قطاع غزة.







































