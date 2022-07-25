القيادي عليان يهاتف عائلتي الشهيدين صبح والعزيزي

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء أمس، عائلتي الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي من محافظة نابلس، والذين ارتقيا إلى علياء المجد والخلود فجر أمس.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد أبو طارق النخالة، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي لأسرتي الشهيدين، مؤكدًا أن خيار الشهداء ونهج المقاومة هو الطريق الأصوب للتحرر من الاحتلال البغيض.

وأشار عليان خلال الاتصال الهاتفي أن الالتفاف الجماهيري الواسع والتشييع الحاشد الذي حضره الآلاف للشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي دليل على صوابية خيار شعبنا الفلسطيني المجاهد بالوفاء للشهداء والسير على دربهم.

وأضاف عليان أن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى الوفية لدماء الشهداء الطاهرة، بالاستمرار على نهجهم في مقاومة هذا الاحتلال بكافة الطرق والوسائل، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يجعلهم شفعاء لذويهم، وأن يربط على قلوب أسرهم وأن يجمعهم في الفردوس الأعلى.