الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة



وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح الجدري للوقاية من مرض جدري القردة وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، حسبما أعلنت، اليوم الاثنين، شركة تصنيع الأدوية الدنماركية التي طورت اللقاح.

قال بافاريان نورديك في بيان: "المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة" تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الشركة: "الموافقة ... صالحة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج"، بحسب "فرانس برس".

يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.

وأقر الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.