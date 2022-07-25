رسمياً: نتـائج الثـانوية العامة السبت المقبل 30/7/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الإثنين 25/7/2022، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم السبت المقبل الموافق 30/7/2022، الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الوزارة، أنها أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة.

وأوضح محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة، ستنشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال رقم الجلوس، وعبر رسائل نصية من شركتي "جوال ووطنية ".

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، الاثنين 4 يوليو 2022.

وتقدم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لطلبة الثانوية العامة رابطاً لنتائج الثانوية العامة يمكن من خلاله للطلاب معرفة النتيجة عبر الرابط من هنا