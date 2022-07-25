سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25/7/2022 تشهد استقراراً بعد ارتفاع طفيف بالأمس ليضع حداً لكافة الانخفاضات المتتالية خلال الاسبوع الماضي ، النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، اعلنت ان اسعار الذهب اليوم تشهد استقراراً حيث حافظ على الارتفاع الذي طرأ بالأمس بمقدار 30 قرشاً للغرام الواحد ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تتابع سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25/7/2022.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25/7/2022

ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.2 دينارا، والشراء إلى 39.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.8 و28.8 دينارا على التوالي.

ووفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 35.6 دينارا، والشراء إلى 34.1 دينارا.





سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25/7/2022

سعر الذهب عيار 24 الشراء 42 دينار و200 فلس –البيع: 39:300 دينار

سعر الذهب عيار 21 الشراء : 35 دينار و600 فلس -البيع : 34 دينار و100 فلس .

عيار 18 الشراء بلغ 31 دينار و 800 فلس ، سعر البيع : 28دينار و800 فلس .





أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين 25/7/2022

أسعار عالمياً الذهب هبطت الخميس الماضي 21/7/2022 إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة معدلات الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس ، ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1691.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.