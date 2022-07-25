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زوارق الاحتلال تُطارد مراكب صيد في عرض بحر شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:24 ص
25 يوليو 2022
زوارق الاحتلال تُطارد مراكب صيد في عرض بحر شمال قطاع غزة
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