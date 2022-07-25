الجهاد الإسلامي تنظم مسيرة بعد المغرب نصرةً للأسرى المضربين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:19 ص
25 يوليو 2022
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تنظم حركة الجـهـاد الإسلامي في فلسطين اليوم الإثنين 25/7/2022، مسيرة جماهيرية حاشدة نصرةً ودعماً للأسرى البـواسل المضربين عـن الطعـام فـي سجـون الاحتـلال "الإسرائيلي".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي للمشـاركــة والتغطـيــة الإعلاميـة، للمسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرةً ودعماً للأسرى البـواسل، بعـد صـلاة المغـرب مباشـرة.

وتنطلق مسيرة الجهاد الإسلامي من ميـدان فلسطيـن " الساحـة" وصـولاً إلـى شارع مجمـع أبو خضـرة الحكومـي .

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من 5000 معتقل، في ظرف إنسانية وصحية صعبة، فيما يضرب عن الطعام الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان في ظروف صحية قاسية.

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