أبو مذكور يعلن أول رحلة عمرة من غزة وموعد تسليم تعويض الحقائب المحترقة

أعلن عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، اليوم الإثنين 25/7/2022، عن موعد أول رحلة عمرة في قطاع غزة المتوقعة.

وأوضح أبو مذكور في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن المملكة العربية السعودية أبلغتهم أن من بداية 1 محرم ستبدأ رحلات العمرة.

وتوقع أبو مذكور، أن تكون أول رحلة عمرة في قطاع غزة منتصف سبتمبر القادم والأسعار ستكون في متناول الجميع.

وفي منتصف يوليو الحالي، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، حيث ستبدأ العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30 يوليو الجاري.

وتبلغ تكلفة رحلة العمرة للموسم الحالي 1270 دينارًا أردنيًا، التي بدأت في مارس الماضي، وتوقفت في شهر رمضان المبارك استعداداً لموسم الحج.

احتراق حقائب المعتمرين

وبخصوص قضية احتراق حقائب المعتمرين، قال أبو مذكور : قبل نهاية شهر أغسطس القادم سيتم الانتهاء من تعويض كافة المعتمرين الذين حُرقت حقائبهم قبل أشهر أثناء عودتهم في الطريق لمعبر رفح.

وأوضح، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري برعاية سفارة دولة فلسطين في القاهرة على أن يكون هناك تعويض من الجهة الأمنية المنسقة والناقلة لخروج المعتمرين ومن الخطوط الجوية الفلسطينية ووزارة الأوقاف.

وفي السادس من أبريل/ نيسان، أعلنت وزارة الأوقاف في غزة، احتراق عدد كبير من حقائب المعتمرين الفلسطينيين خلال نقلها إلى معبر رفح، بسبب ماس كهربائي.

وأكدت وزارة الأوقاف بغزة حينها، أنها أبلغت رسميًا من الجانب المصري أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش, تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه، حيث طالبت الأوقاف الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.