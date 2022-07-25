مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير تطلق مؤتمر تمكين الشباب بغزة

أعلنت مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير بمدينة غزة، اليوم الاثنين 25/7/2022، إطلاق مؤتمر تمكين الشباب الفلسطيني بغزة، الذي سيبدأ في السابع من شهر أغسطس المقبل على مدار ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير بمدينة غزة، للإعلان عن إطلاق مؤتمر تمكين الشباب الفلسطيني بحضور رئاسة وأعضاء المؤتمر وبمشاركة وسائل الإعلام المحلية.

ودعا رئيس مؤتمر تمكين الشباب الفلسطيني د أحمد الوادية، صناع القرار إلى إقرار قانون الشباب وصندوق الشباب الفلسطيني".

وقال: "إننا ندعو صناع القرار لأخذ دورهم الأصيل تجاه الشباب الفلسطيني كونهم يشكلون نسبة 30٪ من المجتمع؛ والعمل على إقرار قانون الشباب وصندوق الشباب الفلسطيني".

وأكد د. الوادية" أن فعاليات المؤتمر ستبدأ انطلاقاً من مدينة القدس المحتلة في السابع من شهر أغسطس المقبل على مدار ثلاثة أيام يُعقد خلالها 31 جلسة علمية في 31 جامعة فلسطينية على مستوى الوطن".

وأوضح د. الوادية أن الجلسة الافتتاحية ستنطلق من مدينة القدس لما تمثله من رمزية ومكانة فلسطينية، تتوالى خلالها الجلسات في فندق الروتس بمدينة غزة بمشاركة واسعة من الأكاديميين ورؤساء الجامعات ورجال الأعمال وصناع القرار في الداخل والخارج.

وأشار د. الوادية إلى أن المؤتمر يعتمد على التشبيك مع نخبة كبيرة من الشخصيات الوازنة والفاعلة على الساحات الدولية؛ ليكونوا سفراء لنصرة القضية الفلسطينية ودعم برامج ومشاريع الشباب الفلسطيني الذين يمثلون حجر الزاوية في معركة التحرير مع الاحتلال الصهيوني.

وَقال د. الوادية "إن المؤتمر يهتم بقضيةٍ هامة تتمثل في التحديات والصعوبات التي تواجه الشباب ودور المؤتمر في معالجة وتطوير مهاراتهم ونقل التجارب الدولية الناجحة لفلسطينيي الخارج في سبيل دعم فئة الشباب".

وبيّن د. الوادية أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد طرق مبتكرة لدعم المشاريع والمبادرات الريادة وتشجيع الشباب على المبادرة .