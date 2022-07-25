الاحتلال يعتقل ثلاثة كوادر للجهاد في طولكرم وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين 25/7/2022، ثلاثة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات بيت لحم وطولكرم بالضفة المحتلة.

واعتقلت المحرر خضر محمد الدلو "أبو ثائر" (41 عاماً)، من محافظة بيت لحم، أثناء مروره بحاجز "الكونتينر" ونقلته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب وتفاصيل الاعتقال.

والمعتقل الدلو أسير محرر أمضى قرابة 9 سنوات في سجون الاحتلال، كما تعرض للاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة وكان اَخرها في 26-6-2022م.

كما داهمت القوات منزل المحرر إبراهيم محمد الشيخ يوسف (24 عاماً) الذي أفرج عنه في 30-11-2018م، بعد اعتقال دام قرابة عامين، ومنزل عائلة الشاب داود الخطيب (24 عاماً) من مخيم نور شمس قضاء طولكرم، قبل أن تقوم باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بحق كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.