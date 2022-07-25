غزة تتصدر .. 14 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاثنين 25/7/2022 ، عن تسجيل 14 حالة وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة خلال الفترة من 17- 24 تموز 2022.

وبينت الصحة ان قطاع غزة يتصدر الاصابات بـ5933 ، في حين كان عدد الوفيات 8 وفيات في حين سجلت الضفة المحتلة 6 وفيات .

وسجلت إصابات كورونا في الضفة المحتلة خلال التقرير الاسبوعي قرابة 2754 ، في حين حين سجلت اصابات القدس 1370.

وأوضح التقرير ان الحالات التي تعالج في المستشفيات: 29| العناية المكثفة :9 أجهزة التنفس الاصطناعي: 2 | عدد الفحوصات: 21476 (باستثناء مدينة القدس)

وبشأن حالات التعافي :

الضفة الغربية: 972

قطاع غزة: 264

مدينة القدس: 1630