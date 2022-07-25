مهجة القدس: نقل الأسير محمود عارضة من عزل سجن "رامون" إلى "ريمونيم"

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، اليوم الإثنين 25/7/2022، أن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير المجاهد محمود عبد الله علي عارضة قائد عملية نفق الحرية (جلبوع) من عزل سجن رامون إلى عزل سجن ريمونيم.

وأنهى عارضة (47 عامًا) مخطط عملية نفق الحرية من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ستة وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني عارضة بتاريخ 21/09/1996م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بحقه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة أدت لمقتل جنود صهاينة؛ وهذا ليس الاعتقال الأول حيث اعتقل في العام 1992م وأمضى 41 شهرًا في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمود العارضة ولد بتاريخ 08/11/1975م؛ وهو أعزب، ونجح الأسير القائد المجاهد محمود بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمد العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 6/09/2021.

ويشار إلى أن الأسير العارضة تعرض خلال فترة اعتقاله الطويلة للكثير من العقوبات والتضييق من قبل مصلحة السجون، حيث عزلته في 19/06/2011، وبعد 4 أشهر من العزل عقدت له محكمة داخلية وجددت له العزل لمدة 60 يومًا دون ذكر الأسباب، وكذلك فقد تم عزله بتاريخ 11/06/2014م؛ على خلفية اكتشاف نفق في سجن شطة معد للهروب وأمضى في العزل ما يزيد عن سنة.