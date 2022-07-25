قوات الاحتلال تنصب عدداً من الحواجز العسكرية جنوب جنين

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، عدداً من الحواجز العسكرية وكثفت من تواجدها جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية طيارة على شارع جنين نابلس، وعلى مدخل ضاحية الجنان في جنين، وعند مدخلي قرية عنزة وبلدة جبع، وعلى الشارع الالتفافي شرق المدينة، ودققت في بطاقات المواطنين، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.

إلى ذلك كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها العسكرية في محيط قرى وبلدات كفر راعي وبير الباشا ومركة وفحمة وعنزة جنوب جنين.