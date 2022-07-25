أسعار الذهب اليوم في السعودية – سعر الذهب بالريال السعودي

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25/7/2022، انخفاضاً في سوق التعاملات الصباحية، بعد أن بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1726 دولار هبوط -1 $، تزامنا مع استمرار غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، بـ323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير لمجلس الذهب العالمي الصادر عن شهر يونيو/ حزيران الماضي.

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 208.10 55.49

سعر جرام الذهب عيار 22 190.75 50.87

سعر جرام الذهب عيار 21 182.08 48.56

سعر جرام الذهب عيار 18 156.07 41.62

سعر جرام الذهب عيار 14 121.39 32.37

سعر أونصة الذهب بيع 6,472.50 1,726.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,476.25 1,727.00

جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 228.91 61.04

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 546.25 145.67

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,082.10 288.56

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,748.01 466.14

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,831.25 488.33

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,997.72 532.73

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,139.23 570.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,249.32 1,133.15

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,320.87 1,685.57

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,310.68 882.85

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,589.01 1,757.07

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,550.48 2,813.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 21,059.34 5,615.82

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,495.15 665.37

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 209,552.89 55,880.77

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 104,963.73 27,990.33

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-07-25 208.10 190.75 182.08 156.07

2022-07-24 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-23 208.22 190.87 182.19 156.16

2022-07-22 207.25 189.98 181.35 155.44

2022-07-21 204.48 187.44 178.92 153.36

2022-07-20 206.41 189.21 180.61 154.81

2022-07-19 206.05 188.88 180.29 154.53

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع و أسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 185.75 223.18

عيار 21 177.08 214.86

عيار 18 151.07 209.14

حاسبة زكاة الذهب