سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في السودان، لدى تعاملات البنوك وارتفع في السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال التعاملات الصباحية من اليوم الاثنين لدى بنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 567 جنيها مقابل 566.6 جنيه أمس.

وبالأمس، زادت أسعار البنزين في السودان بواقع 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر.

وقالت وزارة النفط السودانية في بيان إنها رفعت أيضا أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.

وقالت الوزارة في بيان "جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات".

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88% في يونيو/حزيران من 192.21% في مايو/أيار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك نحو 580.11 جنيه (متوسط ترجيحي)، فيما جاء سعر العملة الأوروبية لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 578 جنيها.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك عند مستوى 680.6 جنيه (متوسط ترجيحي)، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 690 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 150.90 جنيه (متوسط ترجيحي)، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإمارات اليوم في السودان لدى البنوك 154.44 جنيه (متوسط ترجيحي)، فيما سجل سعره لدى السوق السوداء نحو 155 جنيها.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك 1840.50 جنيه (متوسط ترجيحي)، بحسب متوسط أسعار نشره اليوم.