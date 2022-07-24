أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، يبحث العديد من المواطنين الجزائريين عن سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في أساق المال الجزائرية، لذلك فإن فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية يحرص كل الحرص على رصد أسعار العملات في أسواق الجزائر في تعاملات الاثنين 25 يوليو 2022.

و شهد سعر اليورو استقراراً في الجزائر اليوم الاثنين 25 يوليو/ تموز 2022 مقابل الدينار، بتعاملات البنك المركزي فيما صعد بالسوق "السوداء".

سعر اليورو في الجزائر اليوم

بلغ سعر اليورو اليوم في الجزائر 148.47 دينار للشراء، و148.55 دينار للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وصعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 183.83 دينار للشراء، و185.88 دينار للبيع، مقابل 183.82 دينار للشراء، و185.86 دينار للبيع، أمس بحسب منصة (exchangerates247).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 145.92 دينار للشراء، و145.94 دينار للبيع.

وبقي سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي مستقرا عند 174.01 دينار للشراء، و174.09 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية 216.08 دينار للشراء، و218.48 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 38.82 دينار للشراء، و38.84 دينار للبيع.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 47.91 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 39.72 دينار للشراء، و39.73 دينار للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليظل عند مستوى 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 473.94 دينارا للشراء، و474.60 دينار للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 585.72 دينار للشراء، و592.23 دينار للبيع، مقابل 585.58 دينار للشراء، و592.09 دينار للبيع، أمس.