طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 25 يوليو 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 25 يوليو 2022، يبحث الكثير من الجزائريين عن أسعار الذهب في أسواق الجزائر في تعاملات الاثنين، لا سيما التجار والأشخاص المقبلين على الزواج، و لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في الجزائر خلال تعاملات الاثنين 25 يوليو 2022، وسط تسجيل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية عالميًا بنسبة 1.4%.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، نحو 8.112 ألف دينار (55.57 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ليبقى عند مستوى 7.098 ألف دينار (48.63 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، نحو 6.084 ألف دينار (41.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.732 ألف دينار (32.42 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر اليوم، نحو 252.273 ألف دينار (1728 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، نحو 56.783 ألف دينار (389.02 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أول أمس الجمعة (ختام جلسات الأسبوع) بعد بيانات اقتصادية، لتحقق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط.