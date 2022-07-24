الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية 

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على جرار زراعي في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات :"إن قوات الاحتلال شرعت بمطاردة جرار زراعي وصهريج مياه مجرور للمواطن أنيس خضر محمد بشارات، من سكان منطقة البقيعة الشرقية خلال عمله في خربة الحديدية، واستولت فيما بعد عليه".

يشار إلى أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة في مختلف مناطق الأغوار الشمالية، وتتمثل هذه الانتهاكات بالإخطارات، إضافة لملاحقة المركبات الزراعية والصهاريج والاستيلاء عليها.