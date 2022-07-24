أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 25-7-2022، ويبحث الكثير من المتابعين عن اسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عنها الكثير من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة هذه المقالة عن اسعار الذهب في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

استقرار أسعار الذهب في سوريا اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات، اليوم الاثنين 25-7-2022، لكافة العيارات، في ظل العطلة الأسبوعية بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 139.627 ألف ليرة (55.57 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 122.177 ألف ليرة (48.63 دولار).

أسعار الذهب اليوم في سوريا

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 104.722 ألف ليرة (41.68 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 81.450 ألف ليرة (32.42 دولار) خلال تعاملات اليوم .

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأحد، نحو 4.342 مليون ليرة (1728 دولارًا)

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 977.414 ألف ليرة (389.02 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات الأسبوع الماضي 1.2% .