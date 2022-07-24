أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 25-7- 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن الإثنين 25-7- 2022 ، ويبحث الكثير من المتابعين في الأردن والكثير من الدول العربية عن أسعار الذهب في الاردن، وهي تهم آلاف المتابعين حيث يبحثون عنها عبر محركات البحث العالمية بشكل كبير، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محرك جوجل الشهير، قررنا في "وكالة فلسطين ليوم الاخبارية"، كتابة مقالة عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 25-7- 2022، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

استقرار أسعار الذهب اليوم في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن بداية تداولات اليوم الإثنين 25-7-2022، مع استمرار العطلة الأسبوعية لأسواق المال العالمية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 39.40 دينار (55.57 دولار)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 34.48 دينار (48.63 دولار)؛ بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 29.55 دينار (41.68 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.99 دينار (32.42 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 19.70 دينارا (27.79 دولارا)

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن في تعاملات الأسواق المحلية اليوم 1225 دينارا (1728 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 275.83 دينار (389.02 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، وبشكل ملحوظ لتحقق أرباحا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ عام كامل.