حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع متواصل على درجات الحرارة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ الاثنين، بحيث يسود جو حار نهاراً في كافة المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ستة درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت الى منتصف الأربعينات مئوية. ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يبقى الجو حاراً يوم الثلاثاء، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء حارة الى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً .

وتصل الحرارة الى منتصف الاربعينيات مساءاً في المناطق الغورية، ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً في المناطق الجبلية وغير مريح في ساعات المناطق السهلية والساحلية، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و تزداد الأجواء حرارة يوم الأربعاء المقبل، و تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحرارة الى شديدة الحرارة و ترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بستة درجات مئوية على الأقل، ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

و يُنصح بشدة من التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصراً، مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الخميس فيبقى الجو حاراً جداً، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل اقل في المناطق الجبلية .

ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارأً نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.