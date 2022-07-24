والد الأسير أيهم كممجي: إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أيهم إلى عزل إيشل بئر السبع

قال والد الأسير أيهم كممجي مساء اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال نقلت نجله الى عزل سجن ايشيل في بئر السبع، بالرغم من أنه يعاني من ظروف صحية صعبة.

و الأسير أيهم كممجي هو أحد أبطال عملية نفق الحريّة، التي أحدثت تحولًا في مسار المواجهة داخل سجون الاحتلال، ففي تاريخ السادس من سبتمبر 2021، تمكّن أيهم إلى جانب خمسة من رفاقه الأسرى (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات) من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، حتى أعاد الاحتلال اعتقاله بعد أسبوعين من المطاردة".

و تتعمد سلطات الاحتلال نقل الأسرى الستة من زنازينهم كل ثلاثة أشهر، كإجراء عقابي، فيما أن كلًا منهم يقبع في العزل الانفرادي منذ إعادة اعتقالهم.

يذكر أن الأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان/ جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، ويواجه الآن العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" وصدر بحقه مؤخرا حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5 آلاف شيكل كعقوبة جائرة بحقه تضاف الى حكمه.