الأردن يدعو للتنسيق مع الفلسطينيين قبل اجتماعات الأمم المتحدة

دعا الأردن، الأحد، إلى التنسيق مع الجانب الفلسطيني، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عاهل الأردن الملك عبد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة ولم تحدد مدتها، يُجريها الأخير للمملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد لعباس، ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية.

وأضاف: "شدد الملك على أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".

وتابع: "لفت ملك الأردن إلى حرص بلاده على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي".

وزاد: "أكد الحرص على إدامة التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم".

وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق الأردني الفلسطيني لتذليل العقبات الإسرائيلية التي تعترض المسافرين على جسر الملك حسين.

بدوره، أشاد الرئيس الفلسطيني بجهود عاهل الأردن في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرصه على إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.

وفي وقت سابق، وصل عباس إلى العاصمة الأردنية، في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وهي الأولى له عقب قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن.