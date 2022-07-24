ماذا علق الاحتلال على مشاركة المقاوم النابلسي في جنازة شهداء نابلس؟

علقت وسائل اعلام عبرية، اليوم الأحد، على مشاركة المقاوم البطل إبراهيم النابلسي في جنازة شهيدي نابلس اليوم.

وقالت قناة كان العبرية: "المطارد الفلسطيني "النابلسي" الذي خُصِّصت العملية العسكرية في نابلس صباح اليوم لأجله، وصل لحضور جنازة الفلسطينيين اللّذين تم تصفيتهما خلال الاشتباكات".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المقاوم النابلسي استطاع الافلات من قوات الجيش التي اقتحمت مدينة نابلس.

وكانت قد شهدت مدينة نابلس فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين مقاومين، وقوات الاحتلال وهي أول اشتباكات عنيفة وغير عادية تشهدها المدينة منذ سنوات.