جيش العدو يجري مناورة جوية مشتركة مع سلاح الجو الإيطالي

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاحد، عن انطلاق المناورة الجوية المشتركة بين طائرات “سلاح الجو الإسرائيلي” وسلاح الجو الإيطالي.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال: “انطلقت اليوم في قاعدة "نفاتيم" الجوية في جنوب "إسرائيل" مناورة "درع البرق" بقيادة طائرات “أدير” F35I التابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" وطائرات F35 التابعة لسلاح الجو الإيطالي”.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في المناورة سربا “أسود الجنوب” (116) و”النسر الذهبي” (140) بطائرة “أدير” F35I وسرب “نحشون” (122) من سلاح الجو "الإسرائيلي"، إلى جانب أربع طائرات إيطالية من نوع F35.

وأضاف الناطق:" تعتبر هذه التدريبات علامة بارزة في تعزيز التعاون بين الجيشين مع تعزيز العلاقة الفريدة بين البلدين، وستساهم المناورة في تحسين الكفاءة العملياتية لنظام طائرات “”أدير” F35I وتوسيع قدراتها لتشمل سيناريوهات عملياتية محتملة".

جدير ذكره أنه ستبدأ المناورة بدخول الطائرات المقاتلة الإيطالية F35 إلى المجال الجوي للكيان، على أن ترافقها “طائرتان إسرائيليتان” من طراز “أدير”