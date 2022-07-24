تويتر تكشف عن ميزة جديدة.. فما هي؟

كشف موقع "تويتر" عن ميزة جديدة قدمها لمستخدميه من خلال الهواتف الذكية، تتيح لهم اقتطاع جزء معين من أي مناقشة صوتية، ومشاركتها عبر “Twitter Spaces”.

وأفادت مواقع تختص بالتقنية، بأنه بدأت شركة تويتر في مارس الماضي، في اختبار الميزة الجديدة، التي تحمل اسم "Clips"، عبر إتاحتها لعدد محدود من المستخدمين، حيث كانت حكراً في البداية على مستضيفي المناقشات الصوتية، وليس المشاركين فيها، لكنها أصبحت الآن متاحة لجميع مستخدمي “تويتر”.

وبدورهم، اعتبر خبراء في التواصل الاجتماعي أن الميزة ستسهل على المستخدمين الاستفادة من أهم الأجزاء في المناقشات الصوتية، دون الحاجة إلى الاستماع إلى تلك المناقشات بشكل كامل.

وكانت قدمت "تويتر" نهاية يونيو الماضي، ميزة "Twitter Notes"، تسمح للمستخدمين بإنشاء مقالات بأساليب تحرير نصوص متطورة، مع إمكانية تضمين الصور والفيديو.

جدير ذكره أنه أطلقت مؤخراً ميزة جديدة تسمى "Circle"، تساعد مستخدميه في مشاركة التغريدات مع عدد معين من الأصدقاء.