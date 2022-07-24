شاعرة كويتية تثني على موقف الشيخة مي آل خليفة

أثنت الشاعرة الكويتية، وأحد أعضاء العائلة الحاكمة في دولة الكويت، الشيخة سعاد الصباح، على موقف الشيخة مي آل خليفة في البحرين، التي رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي في منامة.

وقالت الصباح، في رسالة وجهتها إلى آل خليفة اليوم الأحد، إن "في الحياة إضاءات لا تتكرر، ومواقف لاتقبل اللون الرمادي، تلك التي ندفع ثمنها بسعادة لا نظير لها"، في إشارة إلى خسارة آل خليفة منصبها كرئيس لهيئة البحرين للثقافة والآثار بسبب موقفها الرافض للتطبيع.

وأضافت تقول: "واليد التي لا تصافح في المواقف التي تستوجب الامتناع هي التي علينا أن نقبلها" على حد تعبيرها.

ووصفت الصباح موقف آل خليفة بأنه يمثل "صرخة (لا تصالح) التي حملناها شعارا منذ الوعي الأول .. ومنذ الموقف الأول".

واستدعت موقف زوجها الراحل الشيخ عبدالله المبارك الصباح (أحد أبناء الشيخ مبارك الكبير مؤسس الكويت الحديثة) "عندما وضع نقطة لصداقته الطويلة مع الرئيس (المصري أنور) السادات، فور إعلانه زيارة تل أبيب (عام 1977) بل إنه قرر الخروج بأسرته من مصر، لأنه لا يتحمّل رؤية القدم الصهيونية تطأ أرض مصر الطاهرة" على حد تعبيرها.

وأضافت الشيخة سعاد الصباح تقول مخاطبة الشيخة منى آل خليفة "قبلة ليدك التي أصرت أن تحافظ على نظافتها .. وقبلة للقلب الذي لم يقبل المساومة .. فخورة جدا بك".

وكانت تقارير صحافية، قد كشفت أن العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، أقال أول أمس الخميس، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها، برئاسة هيئة البحرين للثقافة والآثار (برتبة وزير)؛ بعد رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، إيتان نائيه.