لابورتا يُلمّح لإمكانية عودة ميسي لبرشلونة!

فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلوغرانا في المستقبل، وذلك بعد رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال لابورتا في حديث لموقع "إي إس بي إن" الرياضي: "لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت، ولا يزال الأمر مفتوحا أمام الاحتمالات، ومن مسؤوليتنا التأكد من أن لهذه القصة نهاية أجمل مما كانت عليه".

وأضاف: "لست سعيداً بالطريقة التي رحل فيها ميسي عن برشلونة".

وتابع لابورتا قائلا: "بحكم منصبي كرئيس لبرشلونة، أعتقد بأني فعلت ما كان ينبغي القيام به فيما يتعلق برحيل ميسي، ولكني على المستوى الشخصي فإنني مدين له".

ويُشار إلى أنه كان ميسي قد انضم الى سان جيرمان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

الجدير ذكره أنه سجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة في أول موسم له مع النادي الفرنسي، بعد انضمامه إليه من برشلونة الذي قضى فيه اللاعب البالغ من العمر 35 عاما كل حياته المهنية، مسجلا 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بمجموعة من الألقاب.