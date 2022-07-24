استقبل أحدث إشارة لتردد قناة لنا السورية Lana Tv 2022 الجديد على النايل سات

تردد قناة لنا tv الجديد 2022 LANA يبحث الآلاف من المتابعين العرب عن تردد قناة لنا تي في الجديد 2022، لتثبيتها على اجهزة الاستقبال الرقمية "الريسيفر"، حيث رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث العالمية، عن تردد قناة لنا السورية LANA الجديد 2022 قناة lana plus على نايل سات وعرب سات لضبطها على التلفاز ومشاهدة أخر الأخبار السورية والمسلسلات.

وتشهد القناة اهتمامًا واسعًا من عشاق المسلسلات العربية الأمر الذي دفع فريق العمل في موقع شمس نيوز بالبحث عن التردد الجديد وتقديمه للناس بهدف ضبط التردد على أجهزة التلفاز.

تردد قناة لنا tv الجديد 2022 السورية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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تردد قناة لنا السورية LANA الجديد 2022 قناة lana plus

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة lana tv hd

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11373

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

وتعمل القناة على بث مسلسلاتها وبرامجها السياسية على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات المتنوعة التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين.

وتمكنت القناة من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية.