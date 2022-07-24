الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022 و رابط فحص نتائج توجيهي 2022

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2022 في فلسطين، تشهدت محركات البحث المختلفة عمليات بحث متزايدة عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، حيث يبحث الطلاب و ذويهم عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين بعد اعلان وزارة التربية و التعليم عن نيتها إعلان موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في فلسطين. لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة.

الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء والأخبار التي تحدثت عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في فلسطين، خاصة بعد إعلان الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي أمس السبت، عن أن الوزارة بصدد الإعلان خلال الساعات المقبلة عن الموعد الخاص بنتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022، فقد تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية خبر مفاده أن موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في فلسطين وغزة والضفة يوم الخميس المقبل وهو ما نفته الوزارة جُمْلةً وتفصيلاً.

ونفى محمد عواد مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأحد 24/7/2022: أن يكون إعلان نتائج الثانوية العامة هو يوم الخميس القادم ، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن موعد النتائج غداً الاثنين .

وقال عواد خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، أن سبب تأخير عدم الإعلان يعود إلى عدم استكمال التصحيح في مركز تصحيح نابلس نتيجة الأحداث الدائرة والتي أدت إلى ارتقاء شهيدين.

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موعد نتائج توجيهي 2022 فلسطين

وبين أن الإعلان عن نتائج الثانوية لن يكون خلال الـ3 أيام القادمة .

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون يوم الخميس القادم ، وخاصة أن الوزارة حددت اليوم موعداً للإعلان عن موعد النتائج .

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية، رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم psge.ps هنــــــــــــــــــا

موعد نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

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