هل اقترب البايرن من التعاقد مع بديل ليفاندوفسكي؟

أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليعوض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وقال خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" :"إن الفريق البافاري توصل لاتفاق حول مهاجم رين الفرنسي، ماثيس تيل".

وأشاررومانو، إلى اتفاق البايرن مع المهاجم الشاب على التوقيع لمدة 5 سنوات، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي.

من جانبه، رفض برونو جينيزيو، مدرب الفريق، التعليق على هذه الأنباء، قائلا "لست بحاجة للتعليق".

وقالت وسائل إعلام فرنسية :"إن صفقة صاحب الـ17 عاما ستكلف بطل البوندسليغا 40 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية".

جدير ذكره أن ليفاندوفسكي حضر بداية فترة التحضير مع بايرن ميونخ، بينما كان برشلونة يتفاوض على ضمه، قبل أن ينتقل إلى الفريق الكتالوني مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين.