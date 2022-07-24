محكمة مصريّة تطالب بتنفيذ حُكم الإعدام بحق قاتل طالبة المنصورة

طالبت محكمة مصرية، اليوم الاحد، بتنفيذ حكم إعدام الشاب محمد عادل، الذي أدين بقتل الشابة نيرة أشرف أمام جامعتها، بعد رفضها الارتباط به، على الهواء مباشرة لتحقيق "الردع العام".

وكانت قضت في السادس من تموز/ يوليو محكمة جنايات المنصورة بالإعدام، بحق شاب دين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "ألم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا".

وطالبت المحكمة، مجلس النواب، بتعديل نص المادة القانونية التي "تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الإجراءات".

وأضافت :"فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

ويُشار إلى أنه يحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

جدير ذكره أنه في أواخر التسعينيات، بثّ التلفزيون المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وكان النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قد أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (أشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.