تشافي يوجه رسالة خفية لثنائي برشلونة

نجح برشلونة في التفوق على غريمه ريال مدريد بهدف دون رد، في مباراة ودية جمعت بينهما صباح الأحد، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.



وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الضوء على الرسائل التي وجهها تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، لبعض اللاعبين بشكل غير مباشر عبر مباراة اليوم.



وأشارت إلى استبعاد تشافي بعض اللاعبين، الذين خرجوا من حساباته، من التشكيلة الأساسية للكلاسيكو الودي، أبرزهم الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج، وممفيس ديباي.



وجلس دي يونج على مقاعد البدلاء، مفضلا الاعتماد على الثلاثي بيدري، وجافي، وبوسكيتس في وسط الملعب بدلا منه.



وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة إشارة جديدة لرغبة مدرب البارسا في إجبار دي يونج على مغادرة النادي، الذي اتفق مع مانشستر يونايتد على انتقال اللاعب للأخير مقابل 85 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.



ويسري الأمر نفسه على ديباي، الذي ظهر في الشوط الثاني، لكن تشافي فضل عليه روبرت ليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، ورافينيا للبدء في التشكيلة الأساسية.



ويرغب تشافي في التخلص من الدولي الهولندي هذا الصيف، لصعوبة حصوله على فرصة للعب في تشكيلته الأساسية خلال الموسم المقبل.