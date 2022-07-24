بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، يحاول النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، إعادة ترتيب أوضاعه أمام الجونة في اطار مباريات الدوري المصري 2022، عقب الخسارة التي لحقت به أمام الزمالك المصري في كأس مصر 2022، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات النادي الأهلي المصري، وخاصة مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم الأحد 24/7/2022م، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2022، وكذلك تشكيل الأهلي المصري أمام الجونة , والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.

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ويعتبر اللقاء بالنسبة للنادي الأهلي لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره الجونة في الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022 على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع 26 من عمر المسابقة،وينطلق اللقاء بين الأهلي والجونة الأحد 24 يوليو 2022 عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

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تشيكل الاهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري

واستقر مدرب الاهلي المصري ريكاردو سواريش على قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء اليوم الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: (محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري).

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🆚 El Gouna FC

🏆Championnat d'Egypte de Football

⏱ 06:30 PM#AllezAhly pic.twitter.com/HLKYdle1sU — Al Ahly SC 🇫🇷 (@AlAhlyfrancais) July 24, 2022

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان "بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم"، سنوضح لكم القناة الناقلة لمباراة الاهلي والجونة فقد أعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت عن نقل مباراة الاهلي والجونة عبر قناة أون تايم سبورت "2"، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

وأوضحت قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري اليوم الأحد ، أنها قد عينت القناة الناقلة المعلق أيمن الكاشف للتعليق على المباراة.

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ويدخل فريق الاهلي المباراةة وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري الموسم الماضي، وفي محاولة جديدة للمدرب ريكاردو سواريش لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الأهلي ومواصلة تحقيق معه الانتصارات في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023م، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة الاهلي والجونة أون تايم سبورت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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ووفق اتحاد الكرة يدير مباراة الأهلي ضد الجونة الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه هشام الدسوقي وعماد العقاد، والحكم الرابع يوسف فياض، بينما يقود وائل فرحان غرفة الفار، ويساعده محمد عزازي.



يشار إلى أن النادي الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 48 نقطة فقط حتى اللحظة مع وجود لقاءات مؤجلة لصالح الفريق، في حين يحل الجونة بالمركز 14 برصيد 26 نقطة إلى الآن، ولمشاهدة المباراة هنــــــــــــــــــا

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وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه خلال الأسبوع الماضي، كتب محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي «بوست» على مواقع التواصل الاجتماعي به أشياء تخص النادي الأهلي.

وقال سعد شلبي في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ضمن أخبار الأهلي اليوم : "ما فعله الدماطي يخالف ثوابت النادي الأهلي وأي شيء يتعلق بالنادي الأهلي يتم مناقشته داخل جدران مجلس الإدارة".

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ووجه الإعلامي أحمد موسى، سؤال لـ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قائلا "هل يتعاقد الأهلى مع أشرف بن شرقي".

ورد سعد شلبي في مداخلة هاتفية في برنامج “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد ”، قائلا:” عرضنا الملفات التي عمل عليها النادي الأهلي على المدير الفني، والمدير الفني يختار اللاعبين في ضوء احتياجاته وهذه هو قرار المدير الفني" ولمشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

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وتابع سعد شلبي: "النادي الأهلي حريص على تلبية اختيارات المدير الفني".

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الممر الشرفي في نهائي الكأس مجرد بروتوكول لا توجد أي قواعد تحكمه، والبعض هاجم سيد عبد الحفيظ بشكل كبير لأنه لم يمر في الممر الشرفي.

وتابع سعد شلبي:" هناك حالة تربص شديد بالنادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية"، مضيفا: "البعض يقول إن النادي الأهلي منشغل بإصدار بيانات رسمية فقط وهذا غير صحيح لكن النادي الاهلي منشغل بأعماله اليومية ".

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تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والجونة هنــــــــــــــــــــــا

ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport 2 من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

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وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، اقتراب النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أشرف بن شرقي يطل برأسة من جديد ورغبة أكيدة من الأهلي ومن أشرف بن شرقي بإنهاء التعاقد بينهما".

وأضاف فرج عامر: "الفارق المادي يضيق بن الأهلي و أشرف بن شرقي ومن المتوقع التوقيع في خلال ساعات".

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وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهاذ يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري يلا شوت اون تايم سبورت-أون تايم سبورت مباراة الأهلي اليوم، يمكنك متابعة أهم وأبرز البرامج والمباريات المعروضة على قناة Ontime Sports 3 من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشبكة OnTime Sports على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وللمزيد سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر 2022.