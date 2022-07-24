ما هي عقوبة من يطلق النار في الهواء؟ داخلية غزة تجيب

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن عقوبة من يطلق النار في الهواء.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن عقوبة من يُطلق النار في الهواء تنص على الحبس من (من شهر إلى 6 شهور) وغرامة مالية، بالإضافة إلى مصادرة السلاح بشكل نهائي".

وجاء إعلان الوزارة عن العقوبة، قبل أيام من إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي، والتي حذرت على أثرها "نتائج الثانوية العامة " الوزارة المواطنين من إطلاق النار حفاظاً على المواطنين، وسعياً منها للقضاء على هذه الظاهرة التي تسببت في وقوع العديد من الإصابات والوفيات في صفوف المواطنين خلال السنوات الماضية.

وفيما يلي صورة توضيحية لعقوبة من يطلق النار في الهواء نشرتها وزارة الداخلية بغزة:



