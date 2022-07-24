هل هناك حقًا ما يُسمى بنظارة "حفظ النظر"؟

أشارت عدّة تغريدات تابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية إلى عدم وجود ما يُسمّى بنظارة حفظ النظر.

ويزور بعض الأشخاص أخصائيي البصريات لطلب نظارة خاصة لحفظ النظر، ولكن يُعتبر الأمر من الاعتقادات الشائعة المنتشرة بين الأشخاص.

وإذا كان المرء يتمتّع برؤية جيّدة، فإنه ليس بحاجة إلى وضع نظارة.

ويقتصر وضع النظارات على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في العينين، وعند ثبوت حاجة الشخص لنظارة، فيُنصح بوضعها باستمرار.

وفي حال عدم المواظبة على ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى المعاناة من الصداع، والاحمرار في العينين.