الجيش الروسي يدمر مخزن صواريخ "هاربون" الأمريكية في ميناء أوديسا

دمر الجيش الروسي، اليوم الأحد، سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز "هاربون"، في ميناء أوديسا، بضربة صاروخية عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إن صواريخ بحرية عالية الدقة بعيدة المدى دمرت سفينة حربية أوكرانية في حوض ميناء أوديسا، ومستودعا لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن التي سلمتها الولايات المتحدة إلى كييف.

وأضافت أن الصواريخ الروسية أخرجت مرافق منشأة اصلاح وتحديث السفن التابعة للقوات البحرية الأوكرانية، عن العمل.

وتمكنت القوات الروسية من استهداف طائرات القوات الجوية الأوكرانية المتمركزة في مطار كاناتوفو العسكري الواقع في مقاطعة كيروفوغراد، وذلك باستخدام أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة.