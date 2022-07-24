بعد نفي الوزارة: مصادر ترجح موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2022-موعد نتائج توجيهي 2022، خلال الساعات الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء والأخبار التي تحدثت عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في فلسطين،خاصة بعد إعلان الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي أمس السبت، عن أن الوزارة بصدد الإعلان خلال الساعات المقبلة عن الموعد الخاص بنتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022، فقد تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية خبر مفاده أن موعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في فلسطين وغزة والضفة يوم الخميس المقبل وهو ما نفته الوزارة جُمْلةً وتفصيلاً، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ستضع لكم هذه المقالة لنشر رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022.

موعد نتائج توجيهي 2022

ونفى محمد عواد مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأحد 24/7/2022: أن يكون إعلان نتائج الثانوية العامة هو يوم الخميس القادم ، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن موعد النتائج غداً الاثنين .

وقال عواد خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، أن سبب تأخير عدم الإعلان يعود إلى عدم استكمال التصحيح في مركز تصحيح نابلس نتيجة الأحداث الدائرة والتي أدت إلى ارتقاء شهيدين .

موعد نتائج توجيهي 2022 فلسطين

وبين أن الإعلان عن نتائج الثانوية لن يكون خلال الـ3 أيام القادمة .

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده أن إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون يوم الخميس القادم ، وخاصة أن الوزارة حددت اليوم موعداً للإعلان عن موعد النتائج .

موعد نتائج توجيهي فلسطين2022

وكان د.محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، قد فند كافة المعلومات والأنباء التي أعلنت عن موعد إعلان الوزارة لنتائج الثانوية العامة "توجيهي " في فلسطين 2022م.

وقال عواد في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن عمليات تصحيح الامتحانات لم تنتهى الوزارة منها بعد"، متوقعاً انتهائها من ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير عام القياس والتقويم أن نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، لن يتجاوز موعد إعلانها الشهر الجاري، متوقعاً أن يكون ذلك في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

موعد نتائج توجيهي2022

في مقالنا بعد نفي الوزارة: مصادر ترجح موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2022، ووفق مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ، فقدت رجحت المصادر، أن يكون الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2022 في فلسطين، يوم الخميس المقبل 28/7/2022م.

وبينت المصادر أن تاخير الوزارة يرجع لعدم اكتمال عمليات التصحيح في بعض المناطق التعليمة في فلسطين، لافتة إلى أن الإعلان لن يتجاوز نهاية الشهر الجاري.

وكل سنة يتم التنافس بين عدد من الطلبة على مستوى محافظات فلسطين، لحصد المرتبة الأولى على فلسطين في الفرعين الأدبي والعلمي والشرعي وكل الأفرع، كما يتنافس الطلبة على حصد المرتبة الأولى على مستوى قطاع غزة في الفرعين الأدبي والعلمي، وكذلك في الضفة المحتلة والقدس، لهذا تعد من أصعب اللحظات وأكثرها توترا هو موعد فحص نتائج توجيهي 2022 بالأسماء، إذ يبقى الطالب متوترا إلى أن تظهر نتيجته، ويومها يزيد البحث عن، رابط نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين بالاسم هنـــــــــــــــــــا

موعد نتائج توجيهي2022 في فلسطين

وضمن مقالنا بعد نفي الوزارة: مصادر ترجح موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2022، سنوضح لكم أبرز ما صرحت به الشرطة الفلسطينية بشأن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022، فقد أصدر مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، تعليماتٍ للإدارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إطلاق النار في الهواء تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، المقررة قريباً.

ووجّه اللواء صلاح إدارة المباحث العامة وشرطة المحافظات لتكثيف جهودها من أجل ضبط الحالة العامة في يوم إعلان النتائج، ومنع إطلاق النار في الهواء، ومحاسبة المخالفين.

وشدّد على التزام الشرطة بالعمل على إنهاء ظاهرة إطلاق النار في الهواء بشكل نهائي، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت التزاماً عالياً بقرار منع إطلاق النار.

وأضاف: "نعمل على مراكمة ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين من محاصرة لهذه الظاهرة؛ من أجل القضاء عليها بشكل كامل".

وقال، إن إطلاق النار في الهواء سلوك عبثي يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب بتعكير الصفو العام وحالة الأمن والسكينة.

وأهاب مدير عام الشرطة بالمواطنين، لأن يكونوا صمام أمان للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وحماية الأرواح، آملاً أن تمر هذه المناسبة بما يليق بشعبنا.

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نتائج التوجيهي حسب الاسم

ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2022، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2022 في فلسطين.

كم باقي لنتائج التوجيهي

في 14 يونيو الماضي، أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.





تاريخ نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، إذ عبروا عن سعادتهم وبهجتهم لانتهاء هذه الفترة العصيبة التي عاشوها لعام كامل بدءاً من بداية الفصل الدراسي وحتى نهاية هذه المرحلة المفصلية، رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم psge.ps هنــــــــــــــــــا

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موعد نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

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متي نتائج التوجيهي 2022

وبخصوص نسب النجاح في المباحث، أوضح عواد أنه أيضا من المبكر الحديث عن نسب النجاح، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء يمكن الحديث عن نسب، غير أن المؤشرات طيبة ولا داعي للتوتر، وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو الماضي، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.