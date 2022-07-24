قوات الاحتلال تفرج عن أسير من خانيونس

أفرجت قوات الاحتلال اليوم الأحد، عن الأسير جهاد خالد محمد أبو حدايد (34 عاما) من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد قضائه ثمانية أعوام في سجونها.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو حدايد من سكان مدينة خانيونس، بعد أن أمضى محكوميته البالغة ثمانية أعوام، وتحرر من سجن نفحة الصحراوي.

وكان الاحتلال اعتقل أبو حدايد بتاريخ 2014/7/25 أثناء توغل آليات الاحتلال الصهيوني لمنطقة الفخاري بمدينة خانيونس خلال معركة العصف المأكول، وتم الحكم عليه بالسجن لثمانية أعوام بتهمة الانتماء لحركة حماس.