هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل عزل الأسير محمود عطا الله في ظروف صحية صعبة

تواصل إدارة سجون الاحتلال، عزل الأسير محمود عطاالله بأوضاع اعتقالية سيئة للغاية، ومؤخراً جرى نقله إلى عزل "ريمونيم".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح صحفي، أن الأسير عطا الله يواجه وضعاً صحياً صعباً، فهو يعاني من آثار إصابته برصاص جيش الاحتلال والتي تعرض لها خلال اجتياح مدينة رام الله عام 2002، حيث أُصيب حينها بأربع رصاصات بجسده، كما يشتكي من مشاكل بالبروستات ومن نقصان حاد بالوزن، وهو بحاجة لرعاية طبية لوضعه ولعلاج مستمر.

وأشارت إلى أنه بالرغم من المشاكل الصحية العديدة للأسير عطا الله، إلا أن قوات الاحتلال مستمرة بعزله بظروف قاسية غير مكترثة بما يعانيه، لافتة إلى أنه خلال سنوات اعتقاله تنقل بين العديد من أقسام العزل في السجون كعزل هداريم وجلبوع وعسقلان وريمون وأوهلي كيدار وإيلا.

جدير ذكره أن الأسير عطا الله (43 عاماً) من مدينة نابلس معتقل منذ عام 2003 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عاماً.