مناورة مشتركة بين سلاح الجوي الإسرائيلي والإيطالي جنوب فلسطين المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إجراء مناورة مشتركة تحت مسمى "درع البرق" مع سلاح الجو الإيطالي سيستخدم بها طائرات F-35 في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "انطلق اليوم التمرين الدولي (درع البرق) بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي عبر مقاتلات العظيم F35 ومقاتلات F35 من سلاح الجو الإيطالي، وذلك في القاعدة الجوية العسكرية نيڤاتيم".

وأضاف أن يشارك في التمرين أسراب "أسود الجنوب" (116) و"النسر الذهبي" (140) مع مقاتلات F35 وطائرة "نحشون" (122) من سلاح الجو، إلى جانب 4 طائرات F35 إيطالية.