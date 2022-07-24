مناورة مشتركة بين سلاح الجوي الإسرائيلي والإيطالي جنوب فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:46 م
24 يوليو 2022
سلاح الجوي الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إجراء مناورة مشتركة تحت مسمى "درع البرق" مع سلاح الجو الإيطالي سيستخدم بها طائرات F-35 في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "انطلق اليوم التمرين الدولي (درع البرق) بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي عبر مقاتلات العظيم F35  ومقاتلات F35  من سلاح الجو الإيطالي، وذلك في القاعدة الجوية العسكرية نيڤاتيم".

وأضاف أن يشارك في التمرين أسراب "أسود الجنوب" (116) و"النسر الذهبي" (140) مع مقاتلات F35 وطائرة "نحشون" (122) من سلاح الجو، إلى جانب 4 طائرات F35  إيطالية.

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