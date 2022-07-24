القوى الوطنية والإسلامية تنعي شهداء نابلس وتؤكد على مواجهة العدو بالاشتباك المسلح

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاحد، الشهيدين، محمد عزيزي وعبد الرحمن صبح اللذان ارتقيا خلال تصديهما لقوات الاحتلال التي هاجمت البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية.

ودعت لجنة المتابعة، في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في كل مكان وقواه الفاعلة للاستمرار في الاشتباك مع الاحتلال في جميع أماكن التواجد ونقاط الاحتكاك.

وأشادت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بموقف الشيخة، مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار التي رفضت مصافحة السفير الصهيوني في المنامة، ودفعت منصبها ثمناً لهذا الموقف.

وعبرت اللجنة، عن رفضها لجميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، محذرة الأنظمة العربية والشعوب مجددا من الانزلاق في هذا الوحل.

وأشادت اللجنة، كذلك بقرار المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، ودعت جميع المؤسسات والهيئات الدولية لمزيد من إعلاء الصوت في هذا الجانب.

وجددت اللجنة إدانتها لمحاولة اغتيال القامة الأكاديمية والوطنية الدكتور/ ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق.

ودعت لضرورة الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، وحذرت من تداعيات هذه الجريمة على وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وخلال اجتماعه، اليوم، استمعت اللجنة، لشرح وافٍ ومفصل من قبل وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة حول الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية ودعم المنتجات المحلية.

وأشادت اللجنة بكافة الجهود التي تساهم في التخفيف من اعباء المواطن ودعم صموده ودعت لإسناد الفئات المهمشة والفقيرة و موظفي القطاع العام الذين يتحملون آثار هذه الأزمة.