لابورتا يُلمح.. هل يعود ميسي لبرشلونة؟

فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلوغرانا في المستقبل، وذلك بعد رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي حديث لموقع "إي إس بي إن" الرياضي، قال لابورتا: "لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت. لا يزال الأمر مفتوحا أمام الاحتمالات، ومن مسؤوليتنا التأكد من أن لهذه القصة نهاية أجمل مما كانت عليه".

وأضاف: "لست سعيدا بالطريقة التي رحل فيها ميسي عن برشلونة"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وتابع لابورتا قائلا: "بحكم منصبي كرئيس لبرشلونة، أعتقد بأني فعلت ما كان ينبغي القيام به فيما يتعلق برحيل ميسي، ولكني على المستوى الشخصي فإنني مدين له".

وكان ميسي قد انضم الى سان جرمان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وسجل ميسي 11 هدفا في 34 مباراة في أول موسم له مع النادي الفرنسي، بعد انضمامه إليه من برشلونة الذي قضى فيه اللاعب البالغ من العمر 35 عاما كل حياته المهنية، مسجلا 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بمجموعة من الألقاب.