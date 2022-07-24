بالصور "الجهاد إقليم غزة" تفتتح مخيماتها الصيفية "فتية القدس"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:24 م
24 يوليو 2022
"الجهاد إقليم غزة" تفتتح مخيماتها الصيفية "فتية القدس"
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انطلقت، مساء أمس السبت، مخيمات فتية القدس الصيفية في جميع مساجد ومناطق اقليم غزة.

 وخلال افتتاح المخيمات، أكد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي_ اقليم غزة الاستاذ يوسف دلول  على أن هذه المخيمات تأتي في إطار إستغلال أوقات الطلبة في تنشئة وإعداد الجيل الرسالي على كتاب الله وسنة رسوله ولتعزيز ثقافة الانتماء لفلسطين وغرس حب الأوطان والدفاع عنها في قلوب وعقول المشاركين.

بدوره، أوضح الأستاذ أحمد الراعي مسؤول لجنة أنشطة المساجد في إقليم غزة أن هذه المخيمات تأتي لتعزيز علاقة الطلاب في المساجد وتنشئة الجيل المسلم وتستهدف طلاب المراحل وهي متنوعة البرامج.

وقد أطلق اسم فتية القدس على هذه المخيمات لغرس حب القدس والدفاع عنها في عقول وقلوب الجيل القادم وأنهم الجيل الذي يقع على عاتقهم الدفاع عن القدس.

وبين أن هذه المخيمات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع يتم فيها تنفيذ البرامج في المساجد وقاعات العمل والاماكن الترفيهية والرياضية.

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