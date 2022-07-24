خبير: "القنطور" قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا

عبر طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، عن اعتقاده أن جائحة كورونا قد تنتهي بفضل "القنطور" وهو نوع فرعي لمتحور "أوميكرون"، واصفا إياه بأنه "لقاح حي".

وأوضح الطبيب أن النوع الفرعي الجديد لمتحور "أوميكرون" الذي أطلق عليه اسم "القنطور" يعد أكثر عدوى وسوف "يحصن" السكان بسرعة.

وأضاف: "أعتقد أن الوباء سيتنهي بعد ذلك. يوجد هناك مثل هذا الاحتمال".

من جانبه قال نائب رئيس معهد الأمراض المعدة الروسية، ألكسندر غوريلوف، سابقا إن روسيا سجلت ازديادا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا النمو لا يعد سريعا للغاية.